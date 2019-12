Twaalf jongeren met een beperking wonen binnenkort voor het eerst zelfstandig in nieuw ‘Honkhuis’ op Hertogensite EDLL

20 december 2019

08u00 5 Leuven Projectontwikkelaar Resiterra bouwt vanaf 2021 het ‘Honkhuis’ op de Hertogensite in Leuven. Dat woonproject bestaat uit 13 studio’s en een gemeenschappelijke ruimte, waar twaalf jongeren met een beperking zelfstandig zullen wonen. Leuk weetje: de vriendengroep gaat er wekelijks hun eigen eetcafé ‘Upside Down’ organiseren. Als alles volgens planning verloopt, zal het nieuwe ‘Honkhuis’ in 2022 klaar zijn.

Na een zoektocht van zeven jaar krijgen twaalf jongeren met een beperking voor het eerst een eigen stekje. Dit gebeurt op initiatief van vzw HONK uit Lubbeek, dat in 2013 werd opgericht door de ouders van de twaalf twintigers met een beperking. Omdat de wachtlijsten voor de plaatsen in bestaande zorgvoorzieningen in Vlaanderen ontzettend lang zijn, namen de ouders het heft in eigen handen. Via hun vzw HONK organiseren ze al enkele jaren dagwerking voor de jongeren. Dat deden ze eerst in een woning in de Bastinstraat in Leuven. Momenteel huist de vereniging in de Noormannenstraat, waar ze met de hulp van vrijwilligers en twee begeleidsters elke week verschillende activiteiten organiseren voor de vriendengroep.

Dertien kamers

Na de dagactiviteiten trekken de jongeren weer huiswaarts, al klinkt de droom van een eigen woning steeds luider. Daarom startte vzw HONK een zoektocht naar een geschikt woonproject. Na een moeizame en lange zoektocht heeft de vzw nu de ideale woning gevonden op de nieuwe Hertogensite in Leuven, naast het oude Rega Instituut aan de Minderbroedersstraat. “Het woonproject werd uitgetekend op maat van deze twaalf jongeren. Onder dagelijkse begeleiding zullen ze dus zelfstandig leren wonen in het Leuvense stadscentrum. We voorzien dertien kamers zodat er een kamer overblijft voor de begeleiders van de nachtpermanentie”, zegt Erik Van Hoof, CEO van Resiterra. Het ouderproject Honk wordt eigenaar van het Honkhuis, waarbij ze wel kunnen rekenen op subsidies voor woon-en dagondersteuning via het VIPA.

Betere integratie

Het Honkhuis krijgt gemeenschappelijke ruimtes zoals een grote keuken met een aansluitende eetruimte, een gezellige leefruimte, een therapieruimte, een berging en een polyvalente zaal met dakterras op de bovenste verdieping. De jongeren met een beperking krijgen er ook een eigen fietsenstalling. “Dit project past perfect in het concept van de Hertogensite, waar er extra aandacht wordt besteed aan zorgbehoevenden. Het feit dat het ouderproject pal in deze nieuwe Leuvense stadswijk komt, bevordert bovendien de integratie van de jongeren in de samenleving. Zo komen ze gemakkelijker in contact met de Leuvenaars en de andere inwoners van de Hertogensite”, zegt schepen van ruimtelijk beleid, Carl Devlies (CD&V).

Zelfstandig wonen

“De jongeren kunnen nu alvast wennen aan het idee dat ze binnenkort zonder hun ouders zullen wonen. Ze gaan bijvoorbeeld zelf hun potje leren koken en ook alle andere huishoudelijke taken leren we ze op zich nemen. Om zo op termijn nog meer zelfstandig door het leven te gaan. Het zal even aanpassen zijn om dag in dag uit met hun vrienden samen te wonen. Maar dat gaat zeker goed komen, want ze zijn nu al onafscheidelijk”, zegt Lut Gailly, voorzitter vzw HONK.

Eetcafe ‘Upside Down’

Momenteel organiseert vzw HONK met de twaalf jongeren iedere week het eetcafé ‘Upside Down’ in Heverlee. Maar zodra het nieuwe woonproject klaar is, zal het eetcafé onder gebracht worden in het Honkhuis. “De jongeren maken zelf het eten, met de hulp van familie en vrijwilligers. Ze zijn allemaal zelf barman, keukenmedewerker of garçon. We merken dat de jongeren hierdoor een eigen identiteit opbouwen”, aldus Lut. Het eetcafé ‘Upside Down’ zal georganiseerd worden in de ontmoetingsruimte van het Honkhuis.

Volgens projectontwikkelaar Resiterra zullen de eerste werken van de zorgvoorziening vanaf begin 2021 van start gaan. De uiteindelijke oplevering is voorzien voor medio 2022.