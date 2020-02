Tv-kok Jeroen Meus wordt ereburger van Leuven Redactie

00u00 0 Leuven Het stadsbestuur van Leuven wil tv-kok en presentator Jeroen Meus de titel van ereburger schenken. Dat doen ze uit blijk van waardering omdat hij zich bijzonder heeft ingezet voor Leuven en de stad op verschillende manieren positief op de kaart heeft gezet.

Twee maanden geleden lanceerde schepen van cultuur Denise Vervoort (sp.a) het voorstel dat Jeroen Meus een ereburgerschap verdiende. Haar voorstel wordt nu concreter. Meus is een geboren en getogen Leuvenaar, maar woont momenteel in Scherpenheuvel. "Jeroen heeft Leuven op de kaart gezet, onder meer als stadskok én met zijn programma Dagelijkse Kost. Hij is iemand die mensen samenbrengt en de waarden van Leuven op een authentieke manier uitdraagt. Dat maakt hem een van de beste ambassadeurs van onze stad", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Jeroen Meus zette Leuven in het verleden al op de culinaire kaart met zijn restaurant Luzine en de hotdogketen Würst.

Picknick in het Park

Van 2008 tot 2010 was Meus stadskok van Leuven en organiseerde hij verschillende initiatieven om Leuvenaars bij elkaar te brengen, waaronder Picknick in het Park. Dat evenement vindt nog steeds iedere zomer plaats. In 2009 werd Leuven onder zijn ambassadeurschap 'Stad van de Smaak'. Maar iedereen kent Meus uiteraard van zijn kookprogramma Dagelijks Kost, dat al enige tijd in de Schrijnmakersstraat in Leuven wordt opgenomen. "Jeroen brengt de stad in beeld en bezoekt de lokale handelaars", zegt Denise Vandevoort (sp.a). "Hij is sinds jaar en dag een boegbeeld van Leuven en promoot de stad als een gezellige, verfijnde en interessante plek", aldus de schepen. "Jeroen Meus is ook iemand die zich durft uitspreken tegen onrecht en ongelijkheid en pleit voor empathie en solidariteit. Een boodschap waar we in Leuven volledig achter staan en willen uitdragen", vult burgemeester Ridouani nog aan.

De Stad Leuven wil de erkenning geven als blijk van waardering. Ook zuster Jeanne Devos en voormalige rectoren Marc Vervenne en André Oosterlinck mochten de titel eerder al in ontvangst nemen. Het ereburgerschap van de tv-kok staat volgende week maandag gepland op de agenda van de gemeenteraad. (EDLL)