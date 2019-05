Turkse rockster Gaye Su Akyol headliner op Wereldfeest Festival in teken van ‘Iedereen is activist’ Bart Mertens

22 mei 2019

18u30 0 Leuven De 31ste editie van het Wereldfeest in Leuven haalt op 8 juni internationale muzikale toppers naar Leuven. Headliner wordt de Turkse singer-songwriter Gaye Su Akyol. “We toveren park De Bruul in Leuven om tot een kleurrijke, interculturele, culinaire en muzikale ontmoetingsplaats”, aldus de organisatoren.

Het Wereldfeest in Leuven maakt ondertussen al 31 jaar deel uit van de evenementenkalender. Jaarlijks lokt het gratis festival meer dan 10.000 bezoekers naar het Bruulpark en ook dit jaar mikken de organisatoren op een grote opkomst. Met als slogan ‘Iedereen is activist’ -tijdens de voorstelling liet schepen Lies Corneillie (Groen) zich vastketenen- brengt het Wereldfeest dit jaar enkele internationale toppers naar Leuven. Zo sluit de Turkse rockster Gaye Su Akyol het feest af op 8 juni. Wat te verwachten? “Psychedelische rockmuziek die hoofd en lijf doet daveren, in samenspel met Turkse buikdansritmes die je meenemen naar een nacht onder duizend-en-een sterren”, aldus de organisatie. “Gaye Su Aykol is in thuisland Turkije ook een stem van het progressieve front en schuwt in haar teksten de politieke en maatschappelijke boodschappen niet. Gaye Su Akyol stelt haar nieuwe album ‘Istikrarli Hayal Hakikattir’ voor op het Wereldfeest.” Ook Babylon Trio uit Irak zal op het podium staan, net zoals San Salvador uit Frankrijk. Uit eigen land verwelkomt het Wereldfeest de groep Black Flower.

Workshops

Uiteraard doet het Wereldfeest ook haar reputatie van één van de gezelligste festivals van Leuven alle eer aan. “Jong en oud kan genieten van een heerlijke mix van wereldmuziek, workshops, verfijnde wereldkeuken en een duurzame wereldmarkt. Ook de info- en themamarkt waar de Leuvense Noord-Zuidorganisaties hun campagnes voorstellen, is zeker de moeite. Je kan er tips opdoen om je eigen leven te verduurzamen en kennismaken met actieve wereldburgers met heel diverse achtergronden. Verder kan je je honger stillen aan een van de vele exotische kraampjes in de eetstraat, genieten van een verfrissend bio-biertje aan de bar of gewoon de sfeer komen opsnuiven.” Meer info: www.wereldfeest.be