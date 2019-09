Tuchtcommissie hogeschool UCLL beraadt zich over racistische uitspraken student op Tinder Kim Aerts

12 september 2019

14u31 0 Leuven Thomas Lomelino (21) riskeert een tuchtsanctie op zijn school UCLL in Leuven voor de racistische en seksistische uitspraken die hij deed op Tinder.

De Vlaams Belanger stapte eerder al uit de partij nadat het meisje, aan wie de berichten gericht waren, de chats online deelde. “Hij heeft zelf ingezien dat zijn grappen zeer misplaatst zijn”, luidde het toen bij Vlaams Belang. Maar nu wacht Lomelino mogelijk nog andere gevolgen. De tuchtcommissie van hogeschool UCLL kwam formeel samen. Lomelino mocht wederwoord bieden, maar wat de uitkomst was van de bijeenkomst wordt pas duidelijk over een drietal weken.

“Het proces van de tuchtcommissie is nog niet afgerond. Zolang die procedure loopt, kunnen wij daar niet over communiceren", zegt Kristien Van Hoegaerden van UCLL. Zij kon ook niet meedelen waarom de man in zijn school ter verantwoording werd geroepen voor zaken die zich in privésfeer afspeelden buiten het schooljaar. Het ging om berichten naar een 18-jarige op Tinder waarmee de jongen een ‘match’ had. De openingszin luidde: ‘Hoe gaat het met jouw huisdiertje?’. Enige tijd later bleek dat Lomelino’s vraag refereerde naar een foto van de tiener met haar vriendin met een donkere huidskleur. De berichten klonken nog harder: ‘Ik ben master student biologie en ik ben tenminste mens omdat ik blank ben en dus van Adam en Eva kom. En geen Neger want die komen uit apen’ alsook ‘Ik ben nog naar Brazilië gegaan om negers te helpen.’ De berichten escaleerden en werden later ook nog seksistisch: ‘Kijk mij boeit het niet wat jij zegt, want een vrouw is een object en heeft geen mening’. Het meisje plaatste de screenshots uiteindelijk op sociale media waarna de bal aan het rollen ging. Tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen kwam Lomelino nog op en stond hij op de negende plaats.