Trouwe viervoeters testen gloednieuwe hondenlosloopweide uit EDLL

21 mei 2019

16u30 1 Leuven Twee labradors, een herdershond en nog enkele andere viervoeters hebben dinsdag voor het eerst de gloednieuwe hondenlosloopweide in Wilsele uitgetest. Die komt er op vraag van een groep baasjes uit de buurt.

De buurtbewoners vonden het echt nodig dat er een hondelosloopweide kwam. “Samen met de groendienst en algemeen schepen van groenbeheer Lalynn Wadera hebben we dit prachtig project mogelijk gemaakt”, zegt Thomas Van Oppens, schepen van dierenwelzijn. “Deze hondenlosloopweide is één van de grootste van Leuven. Als er ruimte is, voorzien we dit graag zo groot mogelijk. Het is belangrijk dat je een bal kan gooien en de hond er effectief kan achter lopen.”

De buurtbewoners én hun viervoeters zijn alvast zeer enthousiast over de hondenweide. “Met vier vrouwelijke buurtbewoners zijn we twee jaar geleden begonnen met een petitie. Die werd door 130 buurtbewoners ondertekend en daarmee zijn we naar stad Leuven getrokken. We waren voordien ook niet echt welkom op het speelplein in Wilsele, wat logisch is. In de zomer, als er kinderen spelen, is het niet aangenaam dat wij daar met onze honden zitten”, zegt buurtbewoonster Odette Verbeek.

De hondenlosloopweide is gelegen op de driesprong van de Jan-Baptist Vanderelststraat met de Kwadenhoekstraat en de Streekstraat. Later deze maand opent er ook een nieuwe hondenlosloopweide aan de Dijlemeander in Wijgmaal. Dit brengt het aantal hondenspeelweides in Leuven op negen.