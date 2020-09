Troosteloze autovrije zondag lokt weinig bezoekers Joris Smets

27 september 2020

16u43 1 Leuven Het mocht niet zijn voor de twaalfde editie van Leuven Autovrij. Zowel corona als het slechte weer gooiden roet in het eten en de sfeer van de voorbije edities was bijna nergens te bespeuren. “Is het autovrije zondag? Ik wist van niets”, zegt een voorbijganger verrast.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Door corona en storm Odette, die dit weekend voor veel regen en wind zorgde, was er niet veel volk op de been voor de twaalfde editie van Leuven Autovrij. Hoewel Leuven zondag bespaard bleef van veel regen en wind was het toch maar somber in de binnenstad. “Nee, veel volk hebben we nog niet gezien”, zegt een van de standhouders aan het Rector De Somerplein. “Er zijn dit jaar ook activiteiten in de deelgemeenten, waardoor het volk nu meer gespreid is.”

Autovrije zondag? Ah, is dat vandaag? Voorbijganger Bondgenotenlaan

“Autovrije zondag? Ah is dat vandaag?”, reageren enkele wandelaars op de Bondgenotenlaan. “Dat is het eerste dat ik ervan hoor.”

Verklaring

“Het was inderdaad een rustige editie”, stelt schepen van Mobiliteit David Dessers. “Dat was ergens ook de opzet. We gaan in tijden van corona de binnenstad niet volsteken met activiteiten. Het weer speelde ons jammer genoeg wel parten. Toch heb ik ook dit jaar leuke dingen gezien. Aan het station waren jongeren aan het skaten, op de Tervuursevest hielden buurtbewoners een gezellige drink aan tafels op de ring en de Maakbar beleefde een sfeervolle opening. Hopelijk kunnen we er volgend jaar weer een uitgebreide editie van maken.”