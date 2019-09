Trend aan hogeschool UCLL: lerarenopleiding secundair onderwijs stijgt met 17 % Bart Mertens

16 september 2019

14u00 0 Leuven UCLL opent vandaag de poorten van haar campussen voor de start van het academiejaar. Het aandeel nieuwe studenten professionele bachelor in Leuven stijgt voorlopig met 2% en met de nieuwe graduaatsopleidingen erbij zelfs met 25%. Het gaat in totaal om 2.600 studenten in het eerste jaar. Opvallend is dat de lerarenopleiding secundair onderwijs opnieuw populair is en dat bedrijfsmanagement het enorm goed blijft doen.

Hogeschool UCLL gaat dit academiejaar in totaal richting 9.000 studenten op haar campussen in Diest, Heverlee en Leuven. UCLL verwacht voor het Leuvense evenwel nog enkele honderden inschrijvers gedurende de eerste weken van haar academiejaar. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: “We maken vandaag een mooie start van het academiejaar. We zijn tevreden met de blijvende en lichte stijging van onze bachelors. Het studentenaantal gaat daar niet ten koste van de graduaatsopleidingen die er dit jaar voor de eerste keer bij zijn. De nieuwe graduaatsopleidingen kennen een goede start in Leuven. De voormalige HBO5-opleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs zijn vanaf het academiejaar ‘19-‘20 in Vlaanderen onderdeel van de hogescholen. Ook UCLL heeft in Leuven geïnvesteerd in deze nieuwe opleidingen. De welzijnsopleidingen Orthopedagogie en Maatschappelijk Werk in het bijzonder doen het met meer dan 250 studenten op Campus Sociale School erg goed. Op Campus Proximus zit programmeren dan weer in de lift met bijna 100 inschrijvingen. Met 550 nieuwe graduaatsstudenten voor onze campussen in Heverlee kunnen we spreken van een positief resultaat.”

Voorzichtig keerpunt

Opvallende trend: de lerarenopleiding (Heverlee-Diest) kent met een lichte stijging van 2% terug een groei. Leraar Secundair Onderwijs laat zelfs een stijging van 17% optekenen in vergelijking met vorig academiejaarjaar. De lerarenopleiding in zijn geheel (kleuter, lager, secundair Onderwijs; banaba, postgraduaten) stevent in het Leuvense af op 2.000 studenten. Marc Vandewalle: “We zien nog altijd een positief resultaat bij de lerarenopleiding. Het lijkt er dus op dat de dalingen van de voorbije jaren nu een voorzichtig keerpunt kennen en dat we kunnen stellen dat jongeren terug meer voor het beroep van leraar kiezen.”

Andere opvallende cijfers zien we onder meer in de richting bedrijfsmanagement op Campus Proximus die stijgt met 10 %. Die opleiding steeg vorig jaar al sterk. Campus Gasthuisberg blijft dan weer groeien met als uitschieter Voedings- en Dieetkunde met een stijging van 16%. Nog dit: 50% van de studenten schrijft zich in via online tool die UCLL deze zomer lanceerde als één van de eerste hogescholen in ons land. Meer info op www.ucll.be.