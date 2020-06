Tremelo gaat tegen volgende zomer speelbos aanleggen in Parkheide EDLL

04 juni 2020

13u26 4 Leuven Goed nieuws voor de jongste inwoners van Tremelo, want tegen volgende zomer kunnen zij ravotten in een gloednieuw speelbos. De gemeente gaat het speelbos aanleggen in Parkheide.

De Tremelose oppositiepartij Vlaams Belang kaartte eergisteren de rotte planken en kapotte afsluitingen aan in Parkheide. Ze vroegen het gemeentebestuur om dringend herstellingswerken uit te voeren. Die liet op haar beurt weten dat de speeltuigen worden nagekeken en Parkheide een heuse opknapbeurt krijgt. “Daarnaast gaan we in Parkheide ook een speelbos aanleggen voor de kinderen”, zegt schepen van jeugd Bertrand Eraly (CD&V). Dat speelbos komt er op de voormalige hondenlosloopweide en zal aansluiten op de speeltuin van Parkheide. Het nieuwe speelbos wordt grotendeels ingericht met herbruikbaar materiaal uit het bos. “Ook de omheining van de vijver wordt gemaakt, zodat het speelbos een afgesloten terrein wordt met één ingang”, verduidelijkt schepen Eraly.

Tremelo hoopt dat de kinderen uit de gemeente er tegen volgende zomer in kunnen ravotten. “Voor de realisatie van het speelbos is een budget voorzien van 6.300 euro”, aldus de schepen.