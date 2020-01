Treinverkeer verstoord na wanhoopsdaad aan station Leuven EDLL

02 januari 2020

11u54 7 Leuven Het station van Leuven is op dit moment moeilijk bereikbaar nadat er omstreeks 9u30 een man onder een trein terechtkwam. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.

Vanmorgen omstreeks 9.30 uur is er een man op de sporen van het station in Leuven beland. Het treinverkeer tussen onder meer Brussel en Leuven is daardoor grondig verstoord. “Alles wijst in de richting van een spijtige wanhoopsdaad. Bij het binnenrijden van station Leuven is er vanmorgen op spoor 4 een persoon voor de trein gesprongen. De persoon kwam hierbij om het leven”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Twee sporen zijn nog versperd tot het incident is afgehandeld. Er zijn momenteel vertragingen, maar tegen de middag zou de hinder moeten hersteld zijn. Voor de avondspits zal er geen impact meer zijn”, aldus Infrabel.

Raadpleeg de informatieschermen of plan uw reis via de NMBS-app voor meer informatie. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.