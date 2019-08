Treinverkeer twee weekends onderbroken tussen Mechelen en Leuven KAR

07 augustus 2019

14u05 0

In het weekend van 17 en 24 augustus zal het treinverkeer onderbroken worden op het spoor tussen Hambos en Leuven. Spoornetbeheerder Infrabel werkt dan verder aan de herelektrificatie van spoorlijn 53 tussen Muizen en Leuven. Infrabel zal er funderingsbuizen in de grond trillen, kabels uitgraven en materiaal verdelen. De werfzone loopt van het station van Hambos tot de EcoWerf-site in Leuven. De werken aan het spoor gebeuren telkens tussen zaterdagochtend 1 uur en zondagavond 22 uur. Omwille van veiligheidsredenen wordt er ook ’s nachts gewerkt. Een bus vervangt de IC-treinen Mechelen-Leuven op het hele traject. Reizigers kunnen voor meer info terecht op www.belgiantrain.be.