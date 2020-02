Treinverkeer tussen Leuven en Brussel onderbroken Joris Smets

25 februari 2020

16u04 4

Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is sinds 11 uur deze voormiddag onderbroken. De reden is een persoonsongeval in het station van Kortenberg. De vier sporen zijn niet in gebruik en de treinen worden lokaal omgeleid via Mechelen, Muizen en Haacht. Men wacht op toelating van de politie en de hulpdiensten om het treinverkeer te hervatten. Dit zou mogelijk tegen 16 uur zijn. Er wordt veel hinder verwacht tijdens de avondspits.

Update: Sinds 17u15 zijn er 3 van de 4 sporen opnieuw in gebruik.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.