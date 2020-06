Treinverkeer tussen Leuven en Aarschot terug hervat Joris Smets

19 juni 2020

19u00 38 Leuven Het treinverkeer tussen Leuven en Aarschot heeft van 17.45 uur tot 21.10 uur stilgelegen. Een vrachtwagen die te hoog geladen was had de bovenleidingen aan de overweg in Wilsele beschadigd.

Er stond geen trein geblokkeerd, maar door het incident werden de treinen wel opgehouden in de stations. “De herstellingen zullen een tijdje in beslag nemen”, zei woordvoerder Frédéric Petit van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Er werden vervangbussen ingeschakeld en treinen, waar mogelijk, omgeleid. Sinds 21.10 uur is de bovenleiding hersteld en is het treinverkeer terug hervat. Er zijn nog enkele vertragingen mogelijk deze avond omwille van het incident.