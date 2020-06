Treinverkeer tussen Leuven en Aarschot onderbroken Joris Smets

19 juni 2020

19u00 32 Leuven Het treinverkeer tussen Leuven en Aarschot ligt sinds 17.45 uur stil. Een vrachtwagen die te hoog geladen was heeft de bovenleidingen aan de overweg in Wilsele beschadigd.

Er stond geen trein geblokkeerd, maar door het incident werden de treinen wel opgehouden in de stations. “De herstellingen zullen geruime tijd in beslag nemen”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. “Het is mogelijk dat er vrijdagavond geen treinverkeer meer zal zijn tussen Leuven en Aarschot en dat in beide richtingen. Er worden vervangbussen ingelegd en bepaalde treinen worden in de mate van het mogelijke lokaal omgeleid.”