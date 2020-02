Treinreizigers, nog even geduld: roltrappen in station Leuven tegen eind maart hersteld EDLL

19 februari 2020

16u07 0 Leuven De treinreizigers in Leuven moeten nog even geduld hebben om opnieuw de roltrap te gebruiken. Nog zo’n zes weken om precies te zijn. De NMBS laat de roltrappen in de tunnel van het station herstellen, maar die werken duren nog tot eind maart.

De roltrappen in de tunnel van het station van Leuven zijn al sinds begin januari defect. Aan het Martelarenplein wordt er een nieuwe fietsenparking gebouwd, maar door werken is er begin januari grondwater terechtgekomen in de tunnel. Daardoor liep het station deels onder water en geraakte de elektrische installatie beschadigd. “De mechanische onderdelen zijn door het water stuk geraakt. De wisselstukken moeten dus allemaal vervangen worden en daar komt toch wat tijd bij kijken. Enerzijds door de levering van die stukken en anderzijds door de complexiteit van de herstelling”, zegt Bart Crols van de NMBS.

De herstellingswerken nemen dus nog enkele weken in beslag. “We zijn ons bewust van de problemen, zeker voor de mensen die minder goed te been zijn. Dat is vervelend, maar er wordt druk gezet om de roltrappen zo snel mogelijk te maken”, aldus Crols. Voor de meer dan 35.000 reizigers (cijfer begin 2019, nvdr) die wekelijks in het station passeren, volgt er wellicht tegen eind maart goed nieuws.