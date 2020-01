Treinpanne in Wijgmaal Joris Smets

09 januari 2020

10u56 0

Donderdagochtend is een trein, die van Dendermonde naar Leuven ging, tot stilstand gekomen aan het station van Wijgmaal. Er was een defect aan de trein waardoor het niet mogelijk was de rit verder te zetten. Een 100-tal reizigers aan boord werden getransfereerd naar twee treinen die achter de defecte trein tot stilstand waren gekomen. De defecte trein werd gekoppeld aan deze treinen om zo alle reizigers op hun bestemming te brengen. Er was een vertraging van 30 tot 45 minuten voor andere treinen van de NMBS in de omgeving. Omstreeks half 10 was alle infrastructuur terug vrijgemaakt en er is momenteel geen hinder meer te ondervinden.