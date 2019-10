Treinbestuurder en NMBS in maart voor rechter voor dodelijk treinongeluk Kim Aerts

23 oktober 2019

17u41 2 Leuven Het proces van het dodelijk treinongeluk in Leuven wordt op 27 maart volgend jaar behandeld voor de politierechtbank in Leuven. De treinbestuurder moet zich strafrechtelijk verantwoorden. De NMBS werd als werkgever mee gedagvaard voor burgerlijke verantwoordelijkheid.

Op zaterdag 18 februari 2017 omstreeks 13.15 uur ontspoorde net buiten het station van Leuven de trein richting De Panne. Het eerste treinstel belandde in de berm naast de spoorweg en kantelde om. Naast de 27 gewonden viel er een dodelijk slachtoffer te betreuren, een 21-jarige man uit Wallonië. Uit de eerste vaststellingen bleek dat er geen technische defecten waren aan het treinstel, de sporen, de wissels en de seinen. Volgens een deskundige wees alles in de richting van overdreven snelheid. De tweede wissel waar de trein op afstevende, werd tegen een onaangepaste snelheid aangesneden. Toen de trein uit het station vertrok en de eerste wissel nam, werd de maximumsnelheid van 40 kilometer per uur gerespecteerd. Daarna werd de snelheid opgetrokken richting de kruissnelheid van 90 kilometer per uur.

Het deskundigenonderzoek toonde aan dat de trein de tweede wissel naderde aan een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur en dan ontspoorde. De tweede wissel kon voor deze rit echter maar tegen een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur worden genomen. Die snelheidsbeperking werd aangeduid door seinen.

Sein genegeerd

De treinbestuurder verklaarde dat hij er van overtuigd was dat hij 90 kilometer per uur mocht rijden. Volgens het eerste verslag van de deskundige betekende dit dat hij mogelijk het sein met de snelheidsbeperking niet had gezien. De treinbestuurder verklaarde dat hij meteen remde toen hij de wissel zag liggen in een positie die hij niet verwachtte maar dat het te laat was.

De afgelopen maanden werd nog stevig onderzoek gevoerd naar het hoe en het waarom. Het dossier werd ondertussen doorverwezen naar de politierechtbank, waar de zaak nu werd ingeleid. Treinbestuurder T.C. en de NMBS staan op 27 maart 2020 terecht. C. moet zich verantwoorden voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en het onopzettelijk veroorzaken van een treinongeval. Op de eerste zitting kwamen 17 burgerlijke partijen tussen in de zaak, voornamelijk slachtoffers, passagiers en familieleden. Ook Infrabel, de NMBS en de FOD Binnenlandse Zaken stelden zich burgerlijke partij.