Treepack maakt ‘murals’ in school De Nova Bart Mertens

05 juni 2020

12u00 2 Leuven GO! scholengroep Huis 11 heeft de hulp van Treepack ingeschakeld om nieuwe school ‘De Nova’ in de kijker te zetten met indrukwekkende muurschilderingen. “De Nova wil een school zijn waar je echt samen leert studeren en waar je inzicht krijgt in jezelf”, zegt directeur Hans Van Helder.

Treepack is een organisatie gespecialiseerd in de verfraaiing van publieke en commerciële ruimtes met muurschilderingen en street art. De voorbije jaren verfraaiden ze al enkele onderwijsinstellingen en om die reden schakelde Huis 11 hun hulp in om de toegangspoort in de Rerum Novarumlaan in Kessel-Lo op te fleuren met murals. Treepack-artiesten Lobster Robin en Simon Mannaerts schilderden op een handvol dagen een kunstwerk dat geïnspireerd is op het educatieve concept van de school.

“In samenwerking met experts uit de kunst-, bedrijfs- en academische wereld brengt De Nova een revolutionair schoolconcept naar regio Leuven. De Nova wil een school zijn waar kennis echt gekoppeld wordt aan de wereld rondom jou”, zegt directeur Hans Van Helder. Bij De Nova zijn ze blij met het resultaat. “Het gebouw ziet er duizendmaal beter uit dan voorheen”, klinkt het. Voor meer info over Treepack kan je hier terecht.