Transplantoux motiveert getransplanteerden ook in coronatijd om te bewegen: “Met de fiets mondmaskers bezorgen aan lotgenoten” Bart Mertens

16 mei 2020

13u30 0 Leuven Transplantoux zet zich in om patiënten na een transplantatie te verbinden en te laten bewegen. Dat doel laat de vereniging niet los in coronatijden. Prof. dr. Diethard Monbaliu, voorzitter van Transplantoux: “We bezorgen mondmaskers met de fiets. Met deze actie willen we onze leden op een sportieve manier een hart onder de riem steken”, klinkt het.

Een orgaantransplantatie is voor sommige patiënten met uiteenlopende aandoeningen de enige overblijvende optie maar de ingreep vergt veel van het lichaam. Toch kunnen de meeste getransplanteerden een normaal leven blijven leiden waarbij sporten mogelijk en zelfs heel belangrijk is. De Leuvense vereniging Transplantoux wil dat gegeven extra in de verf zetten, onder meer door met getransplanteerden de Mont Ventoux in Frankrijk te beklimmen. In coronatijden is dat uiteraard geen optie maar Transplantoux zocht en vond een leuke actie om de leden toch bij te staan in deze moeilijke tijd. “Elk lid krijgt een pakket mondmaskers, met de fiets rondgebracht door vrijwilligers”, klinkt het bij Transplantoux.

Webinars

Met de actie koppelt Transplantoux bescherming voor de getransplanteerde leden aan sportieve verbondenheid, uiteraard vanop een veilige afstand. Prof. dr. Diethard Monbaliu, voorzitter van Transplantoux: “Met deze actie willen we onze leden op een sportieve manier een hart onder de riem steken. Een persoonlijke groet van de naaister van de mondmaskers en een praatje met de bezorger aan de deur doen deugd in een tijd waarin iedereen in zijn kot moet blijven. Dankzij de financiële steun van Rotary Gent konden de vrijwilligers snel aan de slag om de mondmaskers met het logo van Transplantoux te maken en rond te brengen. Verder organiseren we ook informatieve webinars en een wekelijks ‘samen maar apart’ online sportaanbod.”