Transplantatieteam UZ Leuven verricht wonder: 8 organen en 20 uur operaties op 1 (zon)dag Bart Mertens

05 september 2019

10u30 8 Leuven Het transplantatieteam van UZ Leuven heeft een opmerkelijke prestatie neergezet op 1 september. Quasi gelijktijdig werden er vier complexe transplantaties uitgevoerd en dat is echt wel een huzarenstukje. “Het is de eerste keer in België dat alle belangrijke transplanteerbare organen van het lichaam op dezelfde dag van de donoren naar de ontvangers gingen”, klinkt het.

De vier patiënten kregen respectievelijk een nier-darm-pancreastransplantatie, een lever-niertransplantatie, een dubbele longtransplantatie en een harttransplantatie. In totaal werden acht organen getransplanteerd en vonden er twee prelevaties -het verwijderen van de organen bij een donor- plaats. Straffe prestatie en al zeker op een zondag want heel wat artsen, anesthesisten, chirurgen en verpleegkundigen moesten opgetrommeld worden om het medisch team te versterken. “Bijna 20 uur lang stonden de vrijwillig opgedaagde artsen en zorgverleners in het operatiekwartier. De ingrepen zijn geslaagd en de patiënten stellen het drie dagen later goed. Het is een straffe prestatie om vier orgaantransplantaties op dezelfde dag en bijna gelijktijdig rond te krijgen”, klinkt het bij UZ Leuven.

350 per jaar

Transplantaties van een lever, darm, nieren, hart of longen zijn anno 2019 routine geworden in het transplantatiecentrum van UZ Leuven. Met meer dan 350 orgaantransplantaties per jaar is UZ Leuven één van de weinige ziekenhuizen in Europa en zelfs wereldwijd die dergelijke grote aantallen transplanteren voor alle orgaantypes. “Toch blijft een transplantatie elke keer opnieuw een logistieke en medische uitdaging waarbij heel wat mensen betrokken zijn. Transplantcoördinatoren, chirurgen, anesthesiologen, verpleegkundigen en intensivisten moeten als team perfect op elkaar ingespeeld zijn”, besluit het transplantatieteam van UZ Leuven.