Transgendericoon komt naar STUK ADPW

02 november 2019

De langverwachte documentaire van muzikaal genie en transgendericoon Beverly Glenn-Copeland is net uit. Op 22 november treedt hij op in het STUK. In de jaren tachtig vergaarde Copeland enige bekendheid als zanger-acteur in onder andere Sesame Street. Intussen experimenteerde ze in alle obscuriteit met ambient en new age. In 1986 zonderde Copeland, toen nog een vrouw, zich af in de Canadese bossen waar ze Keyboard Fantasies componeerde, een ode aan het leven en de natuur. Copeland kreeg nooit enige erkenning, tot een Japanner recent een oude tape terugvond en er compleet door weggeblazen was. Tien verschillende labels wilden het album meteen uitbrengen, en de inmiddels hoogbejaarde man vertrok op wereldtournee. “I was making music for a generation that had yet to be born”, zei de muzikale visionair, die op 75-jarige leeftijd eindelijk een publiek vindt, hierover.