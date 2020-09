Trainer Steven De Pauw en Olympia Wijgmaal staan voor eerste officiële opdracht: “Zondag zijn er geen excuses” Stijn Deleus

04 september 2020

16u50 0 Leuven Op de competitie is het nog twee weekjes wachten, maar zondag staat er voor het eerst sinds lang nog eens iets op het spel voor Olympia Wijgmaal met een bekeropdracht tegen de Luikse eersteprovincialer Fizoise. Het spreekt voor zich dat de tweedenationaler de grote favoriet is om door te stoten naar de volgende ronde.

Laten we eerst beginnen met goed nieuws van het transferfront, want trainer De Pauw heeft zijn twee gewenste versterkingen beet.

“We zijn in die laatste dagen van de transferperiode nog heel actief geweest, maar het was ook nodig”, meent Steven De Pauw. “Achteraan zaten we wat krap door de blessure van Robbe Geens en in aanvallend opzicht misten we diepgang op de rechtse flank. Op de valreep zijn we erin geslaagd om er nog een verdediger en een flankaanvaller bij te halen, in die mate dat ik nu kan zeggen dat we gewapend zijn voor het nieuwe seizoen. Dat stemt me uiteraard heel tevreden, al zijn ze wellicht nog niet speelgerechtigd voor de eerste match met inzet tegen Fizoise.”

Niet alleen de last minute versterkingen waren een ferme opsteker, hetzelfde gold voor de laatste oefenpot op bezoek bij buur Tienen vorige zondag. “Absoluut, we hadden naast versterking ook nood aan een echte referentiematch en die kwam er finaal tegen Tienen”, aldus een opgeluchte De Pauw. “De eerdere oefenmatchen tegen ploegen uit de lagere reeksen waren toch vrij moeizaam verlopen en ook de resultaten bleven achterwege. Nu, die teams gaan allemaal heel laag staan en dan is het sowieso niet evident om oplossingen te vinden. In Tienen was dat natuurlijk anders. We beten dan wel met 3-2 in het zand, maar de score had net zo goed andersom kunnen zijn. We hebben goed druk gezet, creëerden genoeg kansen en kwamen finaal twee keer tot scoren. Alleen het resultaat kon beter.”

Kwaliteitsverschil

Eén ding is zeker, gelet op het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen is falen geen optie zondagmiddag. “Fizoise is een eersteprovincialer die ons vrij onbekend is, maar excuses zijn er niet”, vindt de Wijgmaalse coach. “We moeten gewoon winnen, zo simpel is het. Die oefenmatchen waren wat dat betreft een goede les, want het zal zeker niet zomaar vanzelf gaan. Maar kwalificatie is sowieso het doel. We willen maar al te graag een paar rondes meegaan in de Croky Cup.”