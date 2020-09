Trailer van veertig ton dreigt om te vallen in berm en moet getakeld worden Kim Aerts

06 september 2020

16u25 5 Leuven Een trailer van 40 ton die dreigde weg te zakken langs de berm aan de Wijgmaalsesteenweg in Wilsele is zondagmiddag getakeld door een gespecialiseerde sleepdienst.

De melding van de scheefgezakte trailer uit Nederland kwam zaterdagavond binnen bij de Leuvense politie. Er werd beslist om het gevaarte daags nadien te laten takelen. “De chauffeur parkeerde de aanhangwagen zaterdagavond in de berm, waarop de trailer is beginnen te hellen. We hebben de eigenaar gecontacteerd, die ging het verder afhandelen”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Een sleepdienst uit Ham had ongeveer een uur nodig om de trailer uit de berm te takelen. Dat veroorzaakte even verkeershinder, maar van enig gevaar is er nooit sprake geweest bevestigt Del Piero. Ook de lading liep geen schade op.