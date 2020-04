Traditionele Meyboomplanting op 9 augustus: “De Meyboom is heilig in Leuven” Bart Mertens

21 april 2020

15u30 0 Leuven De Mannen van 1979 zijn de komende tien jaar verantwoordelijk voor de traditionele Meyboomplanting in Leuven. Voor voorzitter Jim Vandereet kan er geen sprake zijn van een afgelasting want de Meyboom moet en zal op 9 augustus op de Grote Markt worden geplant en wel voor 17 uur. “Anders keert de enige echte Meyboom terug naar Brussel”, klinkt het.

De Leuvense Meyboomplanting gaat zoals voorzien door op 9 augustus. Dat stelt Jim Vandereet, de voorzitter van de Mannen van 1979 die de komende tien jaar verantwoordelijk zijn voor het evenement. Nochtans stond de traditionele planting op de Grote Markt op de helling want de coronamaatregelen laten geen grote events toe in augustus. De Mannen van 1979 willen echter van geen wijken weten, al houden ze wel rekening met verschillende scenario’s om de belangrijkste boom van de stad Leuven voor 17 uur in de grond te krijgen.

Voor de Mannen van 1979 is dit een ernstige zaak. Als de Meyboom er niet staat op 9 augustus voor 17 uur verliest Leuven het recht om de boom te planten en keert de enige echte Meyboom teug naar Brussel. Jim Vandereet, voorzitter van de Mannen van 1979

“Ik geloof in de steun van de stad Leuven”, aldus Jim Vandereet. “We zullen de komende weken samen met burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen Denise Vandevoort (sp.a) bekijken op welke manier de Meyboomplanting kan plaatsvinden. Voor de Mannen van 1979 is de Meyboomplanting een ernstige zaak. Als de Meyboom er niet staat op 9 augustus voor 17 uur verliest Leuven het recht om de boom te planten en keert de enige echte Meyboom teug naar Brussel.”

Legendes

Over de oorsprong van de Meyboomplanting bestaan overigens meerdere legendes. Wat wel vast staat, is dat in 1308 de Brusselse gilde van kruisboogschutters van de hertog het recht kreeg om op de vooravond van hun patroonheilige Sint-Laurentius een Meyboom te planten. Dit feest zou herinneren aan een overwinning van de Brusselaars op de Leuvenaars in 1213. Maar indien de Brusselaars er niet in zouden slagen om hun boom voor 17 uur te planten op 9 augustus dan ging het privilege naar de stad Leuven. “In 1974 slaagden de Leuvense Mannen van 1929 er met een list in om de Meyboom te ‘ontvoeren’ en voor het stadhuis van Leuven te planten. Sindsdien wordt de enige echte Meyboom ieder jaar in Leuven geplant, al blijven de Brusselaars hun traditie ook wel trouw ondertussen.

Ik beschouw de Meyboomplanting in Leuven als heilig. We zullen –als de crisis voorbij is- met de organisatie bekijken onder welke voorwaarden het event kan plaatsvinden Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a), zelf lid van de Mannen van 1979

Blijft de vraag: wat denkt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) over het voornemen van de Mannen van 1979 om de Meyboom toch te planten op de Grote Markt dit jaar? Ridouani zit wat dat betreft in een lastig parket want hij moet zich als burgemeester uiteraard houden aan de coronamaatregelen maar is ook lid van de Mannen van 1979. “Ik beschouw de Meyboomplanting in Leuven als heilig”, zegt Mohamed Ridouani met een knipoog. “We zullen –als de crisis voorbij is- met de organisatie bekijken onder welke voorwaarden het event kan plaatsvinden. Dit geldt overigens voor veel kleinere evenementen.” Voorzitter Jim Vandereet voert de druk op de Leuvense burgemeester nog een beetje op. “We zijn vastberaden om onze Meyboom te planten. We kunnen altijd de stoet, de optredens of het café inperken als de omstandigheden dat vereisen maar die boom moet en zal er staan op de Grote Markt in Leuven en met zekerheid voor 17 uur op 9 augustus!”