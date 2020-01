Totale overrompeling voor nieuwjaarsfeestje in café Sport Bart Mertens

05 januari 2020

Naar goede gewoonte nodigden Bjorn Ruytinx en Mike Naert de Leuvenaars uit in het bekende Leuvense café Sport voor een nieuwjaarsfeestje. Het werd een totale overrompeling want er kwam een massa volk opdagen. “De nieuwjaarswensen vliegen in het rond. Er is nog meer volk dan we verwacht hadden en dat is leuk. De Leuvenaars hebben de weg gevonden naar café Sport om 2020 goed in te zetten. Topfeestje!”, aldus uitbaters Mike Naert en Bjorn Ruytinx.