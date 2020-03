Tot vijftien maanden cel voor trio drugsdealers Kim Aerts

04 maart 2020

13u52 0 Leuven Twee mannen en een vrouw zijn veroordeeld tot celstraffen tot vijftien maanden voor het dealen van drugs in Bertem, Leuven en Herent.

Karina S. uit Bertem bleek de spin in het web te zijn. Vanuit haar huis werd de meeste drugs aan de man gebracht. Het ging om cannabis en speed. De drugs werden door haar kompanen Hakan A. en Ramazan B. in Brussel en Nederland op de kop getikt. De drie hadden ook plannen om van start te gaan met een wietplantage in het huis van de vrouw. Dat bleek na de huiszoeking op 11 april 2016.

Ze zouden 3,2 kilogram cannabis en een halve kilo speed verhandeld hebben met zo’n 40.000 euro vermogensvoordeel. De vrouw werd veroordeeld tot vijftien maanden cel. De twee anderen kregen ieder tien maanden cel met probatie-uitstel. Ze moeten zich onder andere onthouden van elk druggebruik en ze mogen geen contacten meer leggen met het drugsmilieu.