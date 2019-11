Tot vijf jaar effectief geëist voor Albanese inbrekersbende KAR

28 november 2019

15u39 0 Leuven Vijf Albanezen hebben zich voor de correctionele rechtbank in Mechelen moeten verantwoorden voor hun betrokkenheid bij twintig inbraken, waaronder in Leuven, Haacht, Herent en Lubbeek. Ze hadden het voornamelijk op geld en juwelen gemunt. Het parket vroeg effectieve celstraffen tot vijf jaar.

De bende kwam in het vizier van de speurders toen een buurtbewoner in de Kapelseweg in Hombeek (Mechelen) een verdacht voertuig met Franse nummerplaten opmerkte in zijn straat. Hij belde de politie, die de chauffeur nog kon aantreffen. In de wagen werd inbrekersmateriaal aangetroffen maar geen gestolen voorwerpen. De man, Mark F., werd gearresteerd. Later bleek dat zijn kompanen die avond konden ontkomen, want er was in één woning in de straat ingebroken.

Uit telefonieonderzoek op de gsm van F. kwamen de anderen in beeld. Hun telefoons werden telkens geregistreerd in buurten waar werd ingebroken. De mannen werden gelinkt aan feiten in Hombeek, Herent, Puurs-Sint-Amands, Leuven, Lubbeek, Haacht, Linter, Diest, Tessenderlo, Geel, Lennik, Namen, Knesselare, Beernem, Poperinge en Oosterzele.

Telkens waren ze uit op geld en juwelen. De inbraken gebeurden volgens het parket steeds in groepjes van drie. De twintig feiten vonden plaats tussen 7 oktober en 17 november 2018. Eén van de beklaagden, een Albanese vrouw die een relatie had met F., nam zelf niet deel aan de feiten, maar verborg de gestolen goederen in haar flat in Brussel. Zij beweert niet te hebben geweten dat het om gestolen goederen ging. Voor haar vroeg het parket 1 jaar cel. Voor de anderen respectievelijk tussen één en vijf jaar effectieve celstraf.

De gearresteerde man geeft de feiten toe, de anderen ontkennen hun betrokkenheid. Eén man liet verstek gaan. Vonnis volgt op 19 december.