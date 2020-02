Tot vier maanden cel voor heroïnegebruikers in Leuven Centraal KAR

13 februari 2020

14u29

Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot vier maanden voor het bezit van heroïne in de gevangenis Leuven Centraal in de zomer van 2017. Michael L., Hicham S. en Peter L. werden op cel betrapt toen ze de heroïne verhitten op een stuk aluminiumfolie om de dampen zo op te zuigen. De cipiers rapporteerden het voorval aan de directeur van de gevangenis. Het trio kreeg daar een tuchtsanctie opgelegd. S. en L. kregen ieder een celstraf van vier maanden. Michael L. moet een werkstraf van zestig uur tot een goed einde brengen. Voor alledrie is de geldboete van 8.000 euro grotendeels met uitstel gedurende drie jaar.