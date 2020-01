Tot vier jaar cel voor mensensmokkelaars met 131 transporten op hun geweten Kim Aerts

09 januari 2020

15u04 0 Leuven Zes Soedanezen en Eritreeërs tussen 19 en 40 jaar hebben celstraffen gekregen tot vier jaar cel voor mensensmokkel. Op snelwegparkings, in onder andere Heverlee, stopten ze transmigranten in vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk. Het ging om minstens 131 transporten.

Het onderzoek naar de mensensmokkelbende ging begin oktober 2018 van start. Uit analyse van de transmigratieproblematiek in het arrondissement Leuven bleek dat de parking van de E40 in Heverlee zowat dagelijks werd bezocht door een bende, die transmigranten hielp bij het selecteren van vrachtwagens om hun eindbestemming in het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De bende opereerde vanuit Brusselse kraakpanden en in het Brussels Noordstation. Ze rekruteerde in Brussel transmigranten om ze via het openbaar vervoer naar de bewuste parkings te begeleiden. Overige leden van de bende breidden hun territorium uit naar parkings in het zuiden van het land, zoals Ciney, Aarlen of Heusden-Zolder. Tijdens een grootschalige actie in de nacht van 18 op 19 maart vorig jaar rolde de federale gerechtelijke politie in Leuven de bende op. Acht verdachten werden gearresteerd toen ze op heterdaad betrapt werden bij het smokkelen van groepen transmigranten via snelwegparkings en tijdens de daaropvolgende huiszoekingen in Leuven, Schaarbeek, Ukkel en Anderlecht. Een negende verdachte werd tijdens een actie van een andere politiedienst de week voordien al bij toeval gearresteerd. De speurders troffen verder 41 transmigranten aan die verstopt zaten op vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk. Elf van hen waren minderjarig. De transmigranten van voornamelijk Soedanese, Eritrese en Somalische nationaliteit werden bestuurlijk aangehouden en toevertrouwd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze zouden tussen de 3.000 en 6.000 euro per persoon aan de smokkelaars betaald hebben. Drie personen gingen uiteindelijk vrijuit. De zes anderen kregen boetes tussen 120.000 en 520.000 euro, grotendeels met uitstel. De celstraffen varieerden van 18 maanden tot vier jaar gevangenisstraf. Hoofdbeklaagde Adam A. kreeg de zwaarste straf omdat hij betrokken was bij 76 transporten. De man gaf toe occasioneel hulp te hebben geboden, maar hij ontkende daar ooit geld voor te hebben gevraagd. Alle zes worden ze voor vijf jaar ontzet uit hun rechten.