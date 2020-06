Tot vier jaar cel voor kopstukken Afghaanse drugsbende Kim Aerts

30 juni 2020

16u53 4 Leuven Een Afghaanse drugsbende heeft zware klappen gekregen in de Leuvense rechtbank dinsdag. De vijf kopstukken kregen vier jaar cel. Ze opereerden onder andere vanuit panden die ze huurden van de beruchte huisjesmelkers Appeltans.

Twaalf mannen, tussen 20 en 30 jaar, zijn veroordeeld tot straffen tussen drie en vier jaar cel. Een man, wiens aandeel niet zo groot was in de drugshandel, kwam weg met een werkstraf van 120 uren. Er werd voor meer dan 150.000 euro drugsgeld verbeurdverklaard. Drie personen werden op de zitting meteen in de boeien geslagen omdat de vrees op recidive te groot was. Volgens de rechter beschikte de 13-koppige drugsbende over een breed netwerk, waarbij ze het geweld niet schuwden. De drugsdealers opereerden vanuit studentenkoten en studio’s van de beruchte kotbazenfamilie Appeltans. Tot de 370 vaste klanten behoorden minderjarigen van 12 tot 16 jaar. Zij gingen zich onder meer bevoorraden aan de Dijleterrassen in de Dirk Boutslaan. Daar was de Leuvense politie op 14 september 2019 getuige van een drugsdeal, waarbij een meisje een pakje met xtc op de grond gooide. Tijdens een huiszoeking bij de Afghaanse jongeman die haar de drugs had verkocht, werden hoeveelheden cocaïne en cannabis aangetroffen.

Draaischijf

Kebabzaak Het Hoekske in de Naamsestraat bleek een draaischijf voor de drugshandel.

“De zaak groeide uit tot een heuse coffeeshop. Het kwam zover dat gewone klanten wegbleven”, stelde de procureur. Als het dreigde fout te lopen, schuwde de bende het geweld niet. Twee meisjes raapten op 21 juni van vorig jaar een hevig bloedende man op in de Naamsestraat in Leuven. Hij had in ruil voor zijn tablet cocaïne gekocht bij twee Afghaanse bendeleden. De drugs bleken van slechte kwaliteit en de man ging zijn tablet opeisen. Als antwoord kreeg hij messteken in de buik toegediend. Het gerechtelijk onderzoek naar de bende kreeg de naam ‘Flaka 2’, een verwijzing naar een eerdere zaak tegen jonge Afghanen die de drugsmarkt in Leuven beheersten. Het oprollen van die eerste bende in het najaar van 2018 was het startschot van het onderzoek naar vader Arnold en zoon Manu Appeltans en de arrestatie van de Limburgse vastgoedclan op 5 december 2019. De drugsdealers opereerden vanuit negen panden van de familie Appeltans.

Alle dertien bendeleden werden veroordeeld tot een boete van 8.000 euro.