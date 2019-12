Tot vier jaar cel voor IS-aanhangers in Leuvens terreurdossier Kim Aerts

03 december 2019

18u51 0 Leuven Twee broers uit Leuven en Tienen zijn veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van vier jaar en veertig maanden voor lidmaatschap van IS en het aanzetten tot terrorisme. De concrete voorbereiding van aanslagen op overheidsgebouwen in ons land werd niet bewezen.

Ahmed A.S. (31) uit Leuven en Ayham A.S. (42) uit Tienen kregen respectievelijk vier jaar en veertig maanden cel. Twee van de drie tenlasteleggingen tegen de broers uit Irak werden bewezen: actief lidmaatschap van terreurgroep IS en het openlijk aanzetten tot het plegen van terroristische aanslagen. “Met gewelddadige boodschappen riepen ze op tot gewapende actie”, stelde de rechtbank.

Volgens het openbaar ministerie bereidden de broers aanvallen voor op het ministerie van Onderwijs in Brussel, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in Brussel en een politiecommissariaat in of rond de hoofdstad. De rechtbank achtte hen niet schuldig aan de concrete planning van die aanslagen. Ze zouden de locaties hebben aangegeven in een telefonisch gesprek op 13 juni 2017, terwijl ze wisten dat ze afgeluisterd werden.

Zedenmisdrijven

Het parket vorderde de onmiddellijke aanhouding van de broers maar die werd niet bevolen. Na afloop stond Ayham A.S. in een andere kamer van de correctionele rechtbank terecht voor zedenmisdrijven.

Halil K. (28) en Zeliha C. (34), de twee andere beklaagden in het terreurproces, waren gedagvaard voor lidmaatschap van IS en het verlaten van het Belgische grondgebied met het oog op deelname aan activiteiten van de terreurgroep. Het koppel uit Schaarbeek met Turkse roots werd voor beide betichtingen vrijgesproken op grond van twijfel.