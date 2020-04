Tot veertien maanden cel voor trio winkeldieven KAR

14 april 2020

13u09 0 Leuven De correctionele rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen tot veertien maanden voor een hele reeks diefstallen in Leuven. Ze sloegen vooral toe in winkels en dreven een handeltje in vuilniszakken.

Robert H., Kevin L. en René L. stonden terecht voor een hele reeks diefstallen in Leuven en de deelgemeenten Kessel-Lo en Heverlee in mei en juni 2019. Ze sloegen toe in cafés, bij particulieren en in winkels. Ze schuwden het geweld niet bij nachtelijke diefstallen.

In woningen was het trio vooral uit op cash geld en portefeuilles. In winkels hadden ze een voorliefde voor vuilniszakken. Ze ontvreemdden 111 rollen, goed voor een bedrag van 2.497,5 euro. Die smokkelden ze voorbij de kassa met een steeds terugkerende truc, waarbij ze winkelkarretjes wisselden.

Aan hun activiteiten kwam een einde op 7 juni 2019, toen ze op heterdaad betrapt werden. Bij een huiszoeking werd een deel van de gestolen goederen aangetroffen. De drie beklaagden liepen eerder veroordelingen op voor een hele waslijst aan misdrijven. Dat ging van diefstal, oplichting en heling tot informaticabedrog en geweld- en drugsdelicten.

René L. en Robert H. werden bij verstek veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van veertien en twaalf maanden. Kevin L. kreeg een jaar cel, met uitstel onder probatievoorwaarden zoals een contactverbod met zijn gewezen kompanen.