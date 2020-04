Tot veertien maanden cel voor diefstal van 111 vuilniszakken KAR

20 april 2020

Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen voor de georganiseerde diefstal van vuilniszakken van de stad Leuven. Robert H., Kevin L. en Rene L. pleegden in wisselende samenstelling elf diefstallen in de studentenstad vorig jaar. Zo gingen ze aan de haal met een portefeuille, zonnebril en parfum. In verschillende winkels hadden ze het gemunt op vuilniszakken. In totaal konden ze er 111 buitmaken, goed voor zo’n 2.500 euro aan vuilniszakken.

De drie kregen celstraffen tussen 12 maanden en 14 maanden. Voor Kevin L. is de straf met probatie-uitstel gedurende drie jaar onder voorwaarden. Hij mag geen geen contact meer hebben met zijn twee andere kompanen. Voor die twee laatste is de gevangenisstraf effectief.