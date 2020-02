Tot jaar cel voor voor handel in namaak KAR

11 februari 2020

09u22 0 Leuven Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen tot een jaar voor grootschalige handel in namaakgoederen. Vanuit Leuven verkochten ze vooral parfum en kleding aan handelaars overal ten lande.

Sükrü A., Mehmet Y. en Huseyin S. zetten in augustus 2013 vanuit Leuven een lucratieve handel in namaakgoederen op. Ze kochten die aan bij grossiers in vooral Duitsland en lieten ze leveren in twee gehuurde boxen. Die waren amper groot genoeg om alle koopwaar te stockeren.

De boxen waren de vaste afspraakplaatsen voor handelaars uit heel België om de namaakgoederen te kopen en op hun beurt door te verkopen. De drie beklaagden hadden vooral parfum en kleding in de aanbieding. Het ging om duizenden flesjes parfum en vrachtwagens vol met truien, broeken en schoenen. Op kerstdag 2013 viel de politie de boxen binnen en nam honderden dozen in beslag. Die goederen, met een totaalgewicht van meer dan 4 ton, werden vernietigd.

Bij een huiszoeking werden documenten met merknamen van parfum en kledingstukken aangetroffen. De beklaagden hadden hun huiswerk goed gemaakt en deden opzoekingen naar de merken die ze als namaak verkochten. Ze gingen als georganiseerde bende te werk.

Mehmet Y. en Huseyin S. werden veroordeeld tot respectievelijk een jaar en acht maanden cel, telkens met uitstel. Sükrü A. kwam weg met een werkstraf van 150 uur. De beklaagden moeten aan achttien burgerlijke partijen een schadevergoeding van 137.000 euro betalen.