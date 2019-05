Tot drie maanden cel voor vechtpartij op Oude Markt KAR

28 mei 2019

Drie twintigers hebben zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een vechtpartij op de Oude Markt in Leuven een jaar geleden. Ze geraakten ’s nachts slaags met een ander groepje jongeren. Op de camerabeelden is te zien hoe de discussie uit de hand loopt en het duw-en trekwerk uitmondt in slagen. Omdat er veel alcohol in het spel was, kon niemand op het moment van de feiten verhoord worden. K.F. kreeg een werkstraf van 46 uur. De rechter meende dat er in zijn geval uitlokking aan de slagen vooraf ging. O.H. kwam er vanaf met probatie-opschorting als de man een cursus agressiebeheersing volgt. J.P. kreeg drie maanden cel voor de vechtpartij. Hij werd eerder al veroordeeld voor feiten van slagen en verwondingen.