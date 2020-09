Tot drie jaar cel voor koppel dieven KAR

29 september 2020

11u14 0 Leuven Een Roemeens koppel is veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van 36 maanden en 2 jaar voor meer dan twintig diefstallen in het land. Ze gebruikten drie voertuigen en werden ontmaskerd door uitlezing van ANPR-camera’s.

Valeria C. en Florin L. pleegden van 5 maart tot 9 augustus 2019 diefstallen op zeventien locaties in ons land. Het merendeel van de feiten vond plaats in de gemeenten Tienen, Zaventem, Zemst, Herent, Meise, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Machelen. Het koppel sloeg ook toe in de provincies Antwerpen (Sint-Katelijne-Waver en Puurs), Waals-Brabant (Eigenbrakel en Kasteelbrakel) en Henegouwen (‘s-Gravenbrakel en Chapelle-lez-Herlaimont) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Ukkel en Watermaal-Bosvoorde).

De buit bestond uit laptops, smartphones, juwelen, cash geld, tablets, eurocheques, handtassen en portefeuilles. Voor heling van de gestolen goederen begaven de beklaagden zich onder meer naar Anderlecht. Ze gebruikten drie voertuigen: een Ford Fiesta, een Renault Clio en een Seat Ibiza. Ze veranderden van auto nadat ze door gedupeerden opgemerkt waren in Tienen, Machelen en Dilbeek.

Onderzoek met ANPR-camera’s leidde de speurders naar het duo, dat op 8 augustus 2019 opgepakt werd. In de auto’s werd hun DNA-profiel teruggevonden en diverse getuigen legden belastende verklaringen af. Het koppel zit sindsdien gescheiden opgesloten in de gevangenissen van Hasselt en Leuven.

Valeria C. werd in 2015 door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een jaar cel. Ze is ook in andere Europese landen bekend voor het plegen van diefstallen. De Leuvense rechter veroordeelde haar tot 36 maanden cel. Haar partner Florin L. kreeg twee jaar cel.