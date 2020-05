Tot dertig maanden cel voor oplichten autistische man KAR

15 mei 2020

12u00 1 Leuven Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van dertig maanden en een jaar voor afpersing en oplichting van een autistische man.

Het slachtoffer werd benaderd door David M., die hem deed geloven dat er grote bedragen geld nodig waren voor de uitbouw van zijn voetbalcarrière. De feiten speelden zich af tussen december 2015 en mei 2017. Het slachtoffer was een autistische man met een mentale achterstand. Hij had een van de beklaagden in het voorjaar van 2016 leren kennen. Zijn moeder deed op 30 mei 2017 bij de politie melding van doodsbedreigingen aan haar zoon aan hun woning in Leuven.

Bedreigd

Het slachtoffer had onder bedreiging van een wapen zijn portefeuille moeten overhandigen. Na een klopjacht werd David M. ingerekend en in het bezit gevonden van die portefeuille. Onder het mom van financiële steun bij de uitbouw van zijn voetbalcarrière maakte M. de gedupeerde man grote sommen geld afhandig. Het slachtoffer overhandigde onder dwang zijn bankkaart met code en leende hem grote bedragen. Onder eigen naam ging hij leningen aan waarmee David M. onder meer een auto kocht.

Het slachtoffer werd verplicht ook de inboedel van zijn appartement en zijn snelheidsboetes te betalen. David M., Pavol P., Scott V. en Nathan M. stonden terecht voor afpersing, oplichting, misbruik van vertrouwen en informaticabedrog. M. werd veroordeeld tot dertig maanden celstraf, waarvan twintig maanden met uitstel onder probatievoorwaarden. Pavol P. kreeg voor zijn aandeel een jaar cel met uitstel. Scott V. en Nathan M. werden vrijgesproken. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 48.344 euro.