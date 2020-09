Tot dertig maanden cel voor diefstal met bedreiging KAR

07 september 2020

12u20 0 Leuven Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van twintig en dertig maanden cel voor een reeks diefstallen in Leuven. Ze bedreigden hun slachtoffers met een knijptang.

Hamza A. en Ziani W. werden vervolgd voor zes feiten van afpersing en diefstal met geweld en bedreiging in Leuven in vier dagen tijd, tussen 15 en 18 februari van dit jaar. Ze beroofden mensen op straat van hun smartphones onder bedreiging van een knijptang. Uit een mobilhome ontvreemdden ze onder meer een fototoestel. Het duo forceerde voorts de toegangsdeur van een restaurant in de Parijsstraat.

Bij hun arrestatie werden enkele gestolen gsm’s aangetroffen. De beklaagden maakten afspraken in het Arabisch, maar hadden de pech dat een aanwezige inspecteur van de politiezone Leuven die taal machtig is.

Hamza A. werd veroordeeld tot twintig maanden cel en een geldboete van 1.600 euro. Zijn kompaan Ziani W. kreeg dertig maanden cel en 2.000 euro boete. De helft van de celstraffen is met uitstel door het blanco strafblad en de jonge leeftijd van het tweetal.