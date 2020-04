Tot achttien maanden cel voor resem inbraken in Leuvense horecazaken Kim Aerts

22 april 2020

16u37 0 Leuven Vier mannen zijn veroordeeld voor een resem inbraken in de Leuvense horeca in 2015 en 2016. Het kopstuk van de bende kreeg achttien maanden cel.

Tussen december 2015 en april 2016 kregen een tiental horecazaken in Leuven ongewenst bezoek over de vloer. In een restaurant gingen de daders aan de haal met een kluis met 35.000 euro aan cash geld. De daders hadden het vooral gemunt op geld en elektronicamateriaal. Ze sloegen zowel ‘s nachts als overdag toe. De politie kon het viertal inrekenen na telefoontaps. Daaruit bleek dat de mannen het gestolen geld vooral spendeerden aan merkkledij en in de Brusselse prostitutiewijk. Het onderzoek wees uit dat ze in wisselende samenstelling opereerden, met ook hulp van minderjarigen. De beklaagden wisselden informatie uit en verdeelden de buit. Ze werden daarom ook vervolgd voor bendevorming. Het kopstuk van de bende kreeg een effectieve celstraf van achttien maanden. Hij kwam al op jonge leeftijd in aanraking met het gerecht en liep eerder verschillende correctionele veroordelingen op. Hij zit op dit moment een straf uit in de hulpgevangenis van Leuven. De drie andere beklaagden kregen werkstraffen van 60 tot 200 uur.