Tot 800 euro boete gevorderd voor man die bbq organiseert en bankzitters in coronatijden Kim Aerts

15 mei 2020

11u12 1 Leuven Het Openbaar Ministerie vorderde tijdens een themazitting geldboetes van 200 tot 800 euro. Dit voor niet-essentiële verplaatsingen tijdens de coronacrisis en inbreuken op het samenscholingsverbod van meer dan drie personen in maart, april en mei.

Bekkhan A. was gedagvaard omdat hij met enkele vrienden en kinderen een barbecue had georganiseerd op de Kesselse Bergen in Leuven. Dirk G. en Bakonga I. werden respectievelijk in Leuven en Tervuren op twee verschillende tijdstippen geverbaliseerd. Laatstgenoemde zei op de zitting dat hij niet op de hoogte was van het samenscholingsverbod.

Joan L. werd in Herent tot tweemaal toe met een blikje bier aangetroffen op een bankje bij een nachtwinkel. Hij negeerde volgens de procureur diverse waarschuwingen van de politie om door te wandelen. “Mijn cliënt, die op een appartement zonder terras of tuin woont, combineerde een wandeling met aankopen in een buurtwinkel”, zei zijn advocate die aanstuurde op de vrijspraak.

Op 11 juni worden de vonnissen uitgesproken en volgt er een tweede themazitting.