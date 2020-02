Tot 36 maanden cel voor straatrovers KAR

14 februari 2020

17u45 0 Leuven Een man is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 36 maanden voor zijn aandeel in een kortstondige reeks straatovervallen in Leuven in de kerstperiode van 2016. Ayoub B. en zijn twee kompanen bedreigden hun slachtoffers met metalen staven.

Ilias D., Ayoub B. en Kevin G. spraken af om van 24 tot 26 december 2016 ‘s nachts straatovervallen te plegen in Leuven. Drie keer voegden ze de daad bij het woord. De buit bleef beperkt tot een kleine som geld, een gsm, een portefeuille en huissleutels. De beklaagden waren ook betrokken bij de diefstal van 400 euro in Leuven in mei 2017 en het afnemen van een gsm in Kampenhout in september 2016.

De slachtoffers werden op gewelddadige wijze beroofd. De daders bedreigden hen met metalen staven. Een van hen lichtte de werkwijze uitgebreid toe tijdens het gerechtelijke onderzoek. De beklaagden werden ontmaskerd door camerabeelden en berichten die ze voorafgaandelijk naar elkaar hadden gestuurd voor het beramen van de overvallen. Ze werden ook herkend door de gedupeerden.

Ayoub B. bleef afwezig op de zitting en werd bij verstek veroordeeld tot 36 maanden cel. De twee andere beklaagden lichtten hun actuele situatie toe en proberen volgens de rechtbank hun leven weer op een zinvolle manier in te vullen. Ilias D. en Kevin G. kregen beiden een werkstraf van 220 uur.