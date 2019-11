Tot 18 maanden cel voor reeks diefstallen op café KAR

18 november 2019

11u35 0 Leuven Twee mannen zijn veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van achttien en twaalf maanden voor een reeks diefstallen in Leuvense cafés. Ze grepen een vrouw bij de keel toen ze op heterdaad betrapt werden bij het stelen van haar gsm.

Youssef M. en Amine B. werden op 6 september van dit jaar opgepakt in het centrum van Leuven na meldingen van diverse diefstallen. In een café op het Martelarenplein aan het station ontvreemdden ze een portefeuille en een mobiele telefoon. Bij een confrontatie deelden ze klappen uit aan de eigenares van de gsm. De mannen gingen op de vlucht via de Bondgenotenlaan en grepen onderweg een rugzak mee uit een ander café. De verschillende slachtoffers verwittigden de politie en gaven een beschrijving van het tweetal. De daders werden ingerekend in een café aan het Ladeuzeplein. Ze hadden een hele reeks gestolen spullen op zak en hadden een deel van hun buit achtergelaten op de Bondgenotenlaan. Het parket dagvaardde de twee mannen van 33 en 37 jaar onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Beiden verbleven illegaal in ons land. Youssef M. werd bij verstek veroordeeld tot achttien maanden effectieve gevangenisstraf. Amine B. kwam wel opdagen op de zitting en kreeg twaalf maanden cel, ook al effectief.