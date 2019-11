Torben Gering herverkozen als voorzitter van Jong N-VA Leuven Bart Mertens

21 november 2019

11u00 0 Leuven Torben Gering volgt zichzelf op als voorzitter van Jong N-VA Leuven. Gering is een advocaat met roots in West-Vlaanderen. “We hebben een gemotiveerde ploeg die het Vlaamse gedachtengoed hoog in het vaandel draagt”, zegt Torben Gering.

Jong N-VA Leuven koos gisterenavond een nieuw bestuur. Zowel Leuvense jongeren als studenten kregen dan de kans om de rangen te vervoegen. Torben Gering, een in Leuven wonende advocaat met West-Vlaamse roots, werd herverkozen als voorzitter. Hij verwelkomt in totaal 26 bestuursleden. “We gaan er opnieuw honderd procent voor met onze nieuwe en nog grotere ploeg. Naast het inhoudelijke aspect hechten we veel waarde aan vriendschap en amusement. We streven naar een gemotiveerde ploeg die het Vlaamse gedachtengoed hoog in het vaandel draagt.” Het feit dat ook studenten welkom zijn bij Jong N-VA Leuven maakt de afdeling anders in vergelijking met afdelingen in andere steden. “Op die manier krijgen we een gezonde mix binnen onze afdeling. Uiteindelijk leven we ook allemaal samen in de stad en kunnen we veel van elkaar leren”, besluit voorzitter Torben Gering.