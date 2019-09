Topzomer voor Sportoase: 14 % meer zwemmers Bart Mertens

04 september 2019

14u26 0 Leuven Liefst 453.189 zwemmers…dat is het aantal bezoekers dat Sportoase afgelopen zomer tussen 1 juli en 31 augustus mocht verwelkomen. Een nieuw record voor Sportoase als kroon op een onwaarschijnlijke topzomer zonder incidenten. In Leuven vonden net geen 60.000 zwemmers de weg naar Sportoase Philipssite.

Positieve cijfers voor de vijftien sites die de groep Sportoase onder haar vleugels heeft in Vlaanderen. Met een totaalaantal van 453.189 zwemmers op twee maanden tijd boekte Sportoase zelfs een nieuw record. Met dit resultaat doet Sportoase 14% beter in vergelijking met vorig jaar in dezelfde periode. Ook Sportoase Philipssite leverde een mooie bijdrage aan het succes.

“Uiteindelijk vonden 59.321 zwemmers de weg naar Sportoase Philipssite Leuven”, zegt Michaël Schouwaerts, algemeen directeur bij Groep Sportoase. “Zo boekte Sportoase Philipssite Leuven op 25 juli tijdens het hoogtepunt van de hittegolf een dagrecord. In Leuven mocht men die dag maar liefst 2.235 zwemmers verwelkomen die op zoek gingen naar een iets koelere omgeving. Ook alle andere sites tekenden die dag voor een significante stijging in bezoekersaantallen. Net zoals regenachtige of grijze zomerdagen ook nog steeds een garantie op extra bezoekers zijn die zich even komen uitleven in een familiale omgeving.”

