Toptenor Reinoud Van Mechelen (32): van de Leuvense stadsschouwburg naar het kasteel van Versailles... Bart Mertens

18 november 2019

19u00 4 Leuven De naam Reinoud Van Mechelen doet misschien niet meteen een belletje rinkelen maar de 32-jarige Leuvenaar is bezig aan een mooie internationale carrière. De toptenor staat woensdag in de Leuvense stadsschouwburg voor een exclusief Belgisch concert met zijn ensemble ‘A nocte temporis’. Daarna gaat het richting Nederland en Frankrijk, onder meer voor een optreden in het paleis van Versailles.

Voor de geboren en getogen Leuvenaar Reinoud Van Mechelen (32) begon het allemaal bij koor Clari Cantuli. Al snel bleek dat Van Mechelen over een uitzonder stemgeluid bechikte en dat bracht hem aan het conservatorium van Brussel. Daarna trok de getalenteerde tenor de wijde wereld in als operazanger maar zijn liefde voor Leuven liet hem nooit echt los. Hij richtte het ensemble ‘a nocte temporis’ op dat zopas het album ‘Dumesny, haute-contre de Lully’ afleverde. Met die muziek trekt Reinoud Van Mechelen de komende tijd opnieuw de wijde wereld in maar de eer voor het allereerste concert in de tour is voor Leuven. Nu woensdag staat Reinoud met zijn ensemble in de stadsschouwburg voor een exclusief Belgisch concert. “Leuven is mijn thuisstad en die zit in mijn hart. We repeteren in Leuven en ik vind het een eer om in de Leuvense stadsschouwburg te staan met mijn ensemble”, vertelt Reinoud tussen enkele repetities door. Na het exclusieve concert in Leuven trekt het ensemble richting Nederland en Frankrijk. In Nederland staat een optreden in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam op het programma. In Frankrijk treedt Reinoud op in ‘l’Arsenal in Metz en zelfs in het beroemde Château Royale de Versailles.

Meer info: www.reinoudvanmechelen.be. Tickets voor het exclusieve concert van Reinoud Van Mechelen en A nocte temporis kan je bestellen via de website www.30cc.be