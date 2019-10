Topsport combineren met studeren..het kan. Leuvenaar en skiër Dries Van Ceulebroeck levert het bewijs Bart Mertens

09 oktober 2019

14u00 0 Leuven Dries Van Ceulebroeck uit Leuven mag zich sinds kort Belgisch kampioen Indoor Skiën noemen. De student handelsingenieur aan de KUL haalde die titel binnen op de kunstpiste Snowvalley in Peer. “De kroon op het werk na vele jaren van hard werken”, klinkt het.

Leuven is een sportstad en dat gaat verder dan voetbal, basketbal en wielrennen. Wat dacht je bijvoorbeeld van skiën? Niet dat Leuven een indoor skipiste in de aanbieding heeft maar wel een nieuwe kampioen. De 18-jarige Dries Van Ceulebroeck pakte zopas de titel van Belgisch kampioen Indoor Skiën op de kunstpiste Snowvalley in Peer.

Dries –tweedejaarsstudent handelsingenieur aan de KU Leuven- won na een spannende race tegen Eliot Grandjean de finale bij de U21. Geen eenvoudige opdracht want wereldtoppers Sam Maes en Armand Marchant waren ook van de partij. Zij haalden de finish echter niet. In de overall finale tussen Dries Van Ceulebroeck (winnaar U21) en Robin Wyffels (winnaar U18) trok Dries trok de overwinning naar zich toe en kroonde zich zo tot Belgisch Kampioen.

Thuishaven

“Kunstpiste Snowvalley is mijn thuishaven. Ik train er drie dagen per week”, zegt Dries. “Ik was ook vele jaren lid van racingteam Snowvalley. Vorig jaar stapte ik over naar mijn huidige club Ski Club de la Vallée. Verder breng ik honderd dagen per jaar door in het buitenland om te trainen. Met deze titel zet ik de kroon op het werk na vele jaren van training en hard werken. Ik combineer mijn studie als handelsingenieur aan de KU Leuven immers met topsport.” Meer info: sneeuwsportvlaanderen.be