Toprestaurant Taste keert terug naar Leuven: “Fantastische zomer gehad in pop-up Chalet Taste”

Leuven

Goed nieuws voor de culinaire liefhebbers, want Taste keert terug in Leuven. Het toprestaurant in de Naamsestraat liet de stad even links liggen in de zomer voor de pop-up Chalet Taste in Duisburg maar binnenkort zijn uitbaters Bart Tastenhoye en Dorotée Hoste weer helemaal terug. “Met een nieuwe look en feel waar we ondanks de situatie toch vrolijk van worden”, klinkt het.