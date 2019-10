Topondernemer vervijfvoudigt kantoorruimte in De Hoorn: “Ik speelde als kind in verroeste schepen aan de Vaartkom” Bart Mertens

09 oktober 2019

10u00 0 Leuven Topondernemer Bart Vanhaeren breidt zijn huidige werkplek uit. Vanhaeren zit in de creatieve hotspot aan de Vaartkom in Leuven met zijn bedrijf wealthtechstart-up Investsuite. Nu is er plaats voor 5 personen. Binnenkort is de ruimte geschikt voor 24 personen. “Begin 2020 verdubbelen we de capaciteit van De Hoorn”, zegt CEO Sam Custers.

Investsuite levert als wealthtechbedrijf B2B-beleggingsproducten ‘as-a-service’ en helpt financiële instellingen om klanten te behouden door in te spelen op de snel evoluerende digitale behoeften. Ook helpt ze hun marktpositie te vergroten. Daarbij werkt de start-up onder meer aan een robotadviseur voor beleggers. Investsuite was al gevestigd in De Hoorn maar ziet door zijn forse groei de noodzaak om naar een groter kantoor te verhuizen in de creatieve hotspot aan de Leuvense Vaartkom.

Vakantiejobs

CEO Bart Vanhaeren voelt zich naar eigen zeggen thuis in het gebouw waar ooit de eerste Stella werd gebrouwen. “Als geboren en getogen Leuvenaar is het fantastisch om op deze prachtige locatie te kunnen werken. Als kind speelde ik inde verroeste schepen op de vaart en als tiener deed ik vakantiejobs in de aanpalende gebouwen van Artois. Twee jaar geleden stelde ik ook mijn boek ‘Get Up Startup’ voor in de machinekamer van De Hoorn. Er zijn dus heel wat persoonlijke connecties met deze plek. Een boeiende en inspirerende locatie is cruciaal voor elk bedrijf maar in het bijzonder voor een creatieve tech startup. Het gaat hier trouwens niet alleen over de fysieke werkplek maar ook om het groeiende ecosysteem dat hier door de ploeg van De Hoorn wordt gecreëerd.”

Begin 2020 verdubbelen we de capaciteit van onze workhub Sam Custers, CEO van De Hoorn

Bij De Hoorn zijn ze trots op deze blijk van vertrouwen. CEO Sam Custers: “We zijn fier dat Bart Vanhaeren ervoor kiest om de groei van Investsuite hier verder te zetten. Deze stap past volledig in de filosofie van De Hoorn. We willen uitgroeien tot de creatieve en culturele hotspot van Leuven waar aan professionele kruisbestuiving wordt gedaan en bedrijven hun volledig groeiproces kunnen doormaken. Om dat mogelijk te maken, investeren we sterk in onze faciliteiten. Begin 2020 verdubbelen we de capaciteit van onze workhub.”

De verbouwingswerken gaan nu een laatste fase in. Veel kantoorruimte werd al snel ingevuld. “Er lopen heel wat aanvragen voor de nieuwe kantoren maar we zijn selectief voor de resterende vrije ruimte. Zo zetten we de deur open voor creatieve bedrijven en bedrijven die een versterkende rol bieden aan de creatieve sector. Investsuite past binnen dat concept.”