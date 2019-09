Topexpo ‘Borman en Zonen’ in M-Museum: “Beste beeldsnijders van Brabant keren terug naar Leuven” Bart Mertens

13 september 2019

19u10 0 Leuven Op 20 september opent in M Leuven de tentoonstelling ‘Borman en Zonen’. Het is de allereerste overzichtstentoonstelling over de middeleeuwse beeldhouwer en zijn familie. “In de vroege zestiende eeuw stond Jan II Borman bekend als de beste beeldsnijder van Brabant. Meer zelfs, de familie Borman domineerde de beeldhouwkunst in onze streken!”

M-Museum Leuven staat erom bekend om geregeld uit te pakken met een topexpo waarin de kunstenaars van de lage landen een belangrijke rol spelen. Vanaf 20 september loopt er opnieuw een grote tentoonstelling en wel over de familie Borman. Die naam klinkt misschien niet zo bekend in de oren maar in de vroege zestiende eeuw stond Jan II Borman wel bekend als de beste beeldsnijder van Brabant. “Meer zelfs, de familie Borman domineerde de beeldhouwkunst in onze streken”, aldus de curatoren van de tentoonstelling ‘Borman en Zonen’. “M Leuven zet nu in vijf zalen met meer dan 120 beeldhouwwerken -maar ook met schilderkunst, tapijtkunst en werk op papier- de productie van deze vergeten familie van virtuoze houtsnijders voor het eerst in de kijker. Voor één topstuk, het Triomfkruis, moet je een blokje om want dat bevindt zich al eeuwen in de Leuvense Sint-Pieterskerk.”

Metropolitan Museum of Art

Het geslacht Borman werkte zowel voor religieuze als burgerlijke en vorstelijke klanten. Iconische werken van hun hand worden vandaag de dag bewaard in topmusea in Europa en de VS - zoals bijvoorbeeld het Metropolitan Museum of Art (MET) in New York. Het werk van de familie is ook terug te vinden in kerken verspreid over heel België maar ook in VK, Duitsland, Spanje en Zweden. “Alles wat bekend is over de leden van de familie Borman berust op archiefdocumenten enerzijds en onderzoek naar stijl, materiaal en het maakproces anderzijds”, laat M Leuven optekenen. Geen verrassing want M Leuven is dé Belgische autoriteit op vlak van middeleeuwse beeldhouwkunst. “Dankzij het onderzoek van de experten van M Leuven zijn er sterke aanwijzingen dat stamvader Jan I én zijn zoon Jan II in Leuven werkten voor de familie naar Brussel verhuisde. De tentoonstelling brengt de Bormans dus terug naar huis. Ook kon de lijst met stukken die aan de Bormans toegeschreven worden gevoelig uitgebreid worden want momenteel zijn dat er al meer dan 350. Enkele mysteries blijven wel bewaard. Zo weten we niet waar in Brussel hun atelier gevestigd was, hoeveel mensen er in deze ‘kmo avant-la-lettre’ werkten en waarom de familie halverwege de 16de eeuw uit het beeld verdween.”

Zijn werk is volgens sommigen minstens zo virtuoos en invloedrijk als dat van tijdgenoot Jeroen Bosch M Leuven over de expo ‘Borman en Zonen’

Wel bekend is dat er minstens zes familieleden als houtsnijder actief zijn geweest, verspreid over vier generaties. “De meest gerenommeerde was Jan II Borman. Hij zette de vormentaal van Vlaamse Primitieven voort en was een voorloper van Bruegel. Zijn werk is volgens sommigen minstens zo virtuoos en invloedrijk als dat van tijdgenoot Jeroen Bosch”, besluiten de curatoren van M. Nog dit: naast artistiek genie hadden de Bormans ook een neus voor zaken. De tentoonstelling zoomt dan ook in op het feit dat de Bormans leveranciers waren voor de elite van Europa, van kerken tot kloosters van gilden tot het Habsburgse hof.

Meer info: www.mleuven.be/borman