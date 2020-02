Topdokter Baki Topal richt nieuw pancreaskankerfonds op aan KU Leuven EDLL

08 februari 2020

14u37 1 Leuven De topdokter Baki Topal, specialist in pancreaskanker aan het UZ Leuven, heeft een nieuw onderzoeksfonds opgericht aan de KU Leuven. Hij wil daarmee sneller vooruitgang boeken in het onderzoek naar pancreaskanker.

Eerder geraakte bekend dat de rockzanger Arno Hintjens een reeks concerten schrapt, omdat ook hij vecht tegen pancreaskanker. Dat is een agressieve kanker van het spijsverteringsstelsel, die nog zeer complex is en moeilijk te bestrijden. Volgens professor Topal is er dringend wetenschappelijke vooruitgang nodig om pancreaskanker te overwinnen, want er komen in België jaarlijks ongeveer 1.800 nieuwe patiënten bij. Daarom heeft de Leuvense topdokter een nieuw onderzoeksfonds opgericht aan de KU Leuven. Het nieuwe fonds steunt de opsporing en behandeling van pancreaskanker. “Topbehandelingen en toponderzoek moeten hand in hand gaan”, klinkt het bij de specialist.

Topdokter Topal roept privé-schenkers op om de strijd tegen pancreaskanker mee te ondersteunen. Wie het pancreaskankerfonds wil steunen vindt meer informatie op www.kuleuven.be. Financiële bijdragen vanaf 40 euro leveren een fiscaal voordeel op.