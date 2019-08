Toeristische tip: stadhuis Leuven in themapark Legoland Windsor Bart Mertens

16 augustus 2019

18u00 0 Leuven Vakantie in eigen land of eigen stad kan enorm verrijkend zijn, zeker in een stad zoals Leuven. Leuven kan bij binnen- en buitenlandse toeristen altijd rekenen op heel wat complimenten met het gotische stadhuis op de Grote Markt uit de 15e eeuw als toeristisch hoogtepunt. Wat velen niet weten –ook veel Leuvenaars niet- is dat je het stadhuis ook kan bewonderen in…het Verenigd Koninkrijk.

In themapark Legoland Windsor staat immers een miniatuurversie die werd gebouwd met duizenden blokjes Lego. De maquette toont ook nog het Tafelrond en enkele cafés op de Grote Markt. Het is de enige Belgische locatie in Miniland in Legoland Windsor. Helaas is de Lego-versie ondertussen gedateerd want er staan nog auto’s geparkeerd en die zijn ondertussen verbannen op de Grote Markt. Nu de bussen nog en de Grote Markt krijgt eindelijk de grandeur die een prachtig gebouw zoals het stadhuis verdient…Meer info: https://www.legoland.co.uk